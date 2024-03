Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Electrolux: publie son rapport de développement durable information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de son rapport de développement durable 2023, Electrolux indique que les gaz à fort réchauffement climatique sont progressivement éliminés de 97% des produits équipés de réfrigérateurs.



Par ailleurs, le groupe indique que 60 % de toute l'énergie utilisée dans ses opérations l'est à partir de sources renouvelables en 2023.



L'organisation mondiale à but non lucratif CDP a attribué au groupe Electrolux une note A pour son travail en matière d'action climatique et d'engagement de ses fournisseurs en matière de changement climatique, ainsi qu'un A- pour la gestion de l'eau.



Les produits les plus économes en énergie et en eau du groupe Electrolux représentaient 29 % du total des unités vendues et 38 % de la marge brute en 2023.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.