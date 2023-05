Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux: provisionne 56 ME avant une possible sanction information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - Le groupe Electrolux annonce qu'il constitue une provision d'environ 650 millions de SEK (près de 56 millions d'euros) dans le cadre de l'enquête portant sur de possibles violations des règles antitrust en France entre 2009 et 2014.



Une petite partie de la provision concerne le règlement d'une autre affaire juridique en Europe. La provision sera comptabilisée comme un élément non récurrent affectant le résultat opérationnel du Business Area Europe au deuxième trimestre 2023.



Pour rappel, le Groupe Electrolux a fait l'objet en 2013 d'une enquête de l'Autorité de la concurrence française concernant d'éventuelles violations des règles antitrust. L'Autorité de la concurrence avait alors décidé de mener deux enquêtes distinctes dont la première, portant sur la période 2006-2009, s'est achevée en décembre 2018.



La provision annoncée aujourd'hui concerne la seconde enquête.

Une transaction a été conclue avec l'Autorité de la concurrence dont le montant final sera décidé à la fin de la procédure.







