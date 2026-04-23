Electrolux prévoit une émission de droits de 980 millions de dollars et un rapprochement avec l'entreprise chinoise Midea

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(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Le fabricant suédois d'appareils électroménagers Electrolux ELUXb.ST a déclaré jeudi qu'il lancerait une émission de droits de 9 milliards de couronnes suédoises (976 ,34 millions de dollars)et a dévoilé un accord avec le groupe chinois Midea 000333.SZ pour former trois coentreprises en Amérique du Nord dans le cadre de la restructuration de ses activités.

L 'une des coentreprisesvendra des produits de conservation des aliments pour l'Amérique du Nord, une deuxième coentreprise exploitera une usine de conservation des aliments au Mexique et une troisième exploitera une usine en Caroline du Sud (États-Unis) en tant qu'unité d'entretien des tissus, a déclaré Electrolux dans un communiqué.

Les fonds issus de l'émission de droits serviront à financer en partie les coentreprises et à mettre en œuvre d'autres mesures de restructuration dans l'ensemble de ses activités.

Le fabricant d'appareils électroménagers a déclaré qu'il s'attendait à ce que le partenariat entraîne un total d'éléments négatifs non récurrents (NRIs) d'environ 2,4 milliards de couronnes suédoises au deuxième trimestre 2026, dont environ 0,9 milliard de couronnes suédoises auront un impact sur les liquidités.

Electrolux prévoit de vendrecertains actifs au Mexique au troisième trimestre 2026, ce qui devrait générer un effet positif sur les flux de trésorerie d'environ 1,0 milliard de couronnes suédoises, a ajouté l'entreprise.

Le partenariat avec Midea n'aurait aucun impact sur les perspectives commerciales du fabricant d'appareils électroménagers pour 2026, a-t-il ajouté.

(1 $ = 9,2181 couronnes suédoises)