Electrolux : plongeon sur des charges en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Electrolux plonge de plus de 10% sur l'OMX, le fabricant d'électroménager indiquant que des mesures prises dans son activité en Amérique du Nord impacteront son résultat opérationnel à hauteur de 70 millions de dollars sur son quatrième trimestre. Le groupe suédois rappelle investir actuellement environ 250 millions de dollars dans une nouvelle usine située à Anderson, en Caroline du Sud, qui remplacera de la fabrication réalisée à St Cloud (Minnesota) et sur un site adjacent à celui d'Anderson. Cette transition se traduit par des contraintes de capacités temporaires impactant les livraisons à certains clients au quatrième trimestre, ce qui entrainera un impact de cette transition sur le résultat opérationnel plus élevé qu'estimé précédemment.

