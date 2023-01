Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Electrolux: plombé par un avertissement sur résultats information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 14:57

(CercleFinance.com) - Electrolux dévisse de 4% sur l'OMX, le fabricant suédois d'électroménager ayant estimé son bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre 2022 à environ -2,0 milliards de couronnes suédoises, y compris des éléments non récurrents pour -1,4 milliard.



'La baisse des bénéfices d'une année sur l'autre était principalement la conséquence d'une demande plus faible des consommateurs et de réductions des stocks chez les détaillants et chez Electrolux, combinées à un niveau de coûts élevé', explique-t-il.



Néanmoins, le programme de réduction des coûts et de redressement en Amérique du Nord a commencé à gagner du terrain et sa contribution positive attendue aux bénéfices de quatre à cinq milliards de couronnes en année pleine de 2023 est reconfirmé.