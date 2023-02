Electrolux: pertes de -1 922 millions de SEK au T4 information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 10:01

(CercleFinance.com) - Pour l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 134 880 millions de SEK (couronnes suédoises) et le bénéfice d'exploitation hors éléments non récurrents s'inscrit à 831 millions de SEK.



' Les bénéfices ont diminué en raison de la baisse des volumes, en raison de la baisse de la demande du marché, et des niveaux de coûts élevés dus à la production en Amérique du Nord ' indique le groupe.



Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 35 769 millions de SEK et le bénéfice d'exploitation à -1 964 millions de SEK, ce qui correspond à une marge de -5,5%.



Le résultat opérationnel inclut des éléments non récurrents ressort à -1 352 millions de SEK. Hors ces éléments non récurrents, le résultat opérationnel s'élève à -612 millions de SEK, correspondant à une marge de -1,7%.



La perte pour la période s'est élevé à -1 922 millions de SEK et le bénéfice par action s'inscrit à -7,12 SEK.



' En 2023, la confiance des consommateurs devrait continuer d'être affectée négativement par un environnement d'inflation et de taux d'intérêt élevés ' indique le groupe.