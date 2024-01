Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Electrolux: nouvelle perte en vue à cause des USA information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 16:58









(CercleFinance.com) - Le fabricant suédois d'électroménager Electrolux a annoncé vendredi s'attendre à une perte au titre du quatrième trimestre, essentiellement en raison des difficultés qu'il rencontre en Amérique du Nord.



Le groupe précise anticiper une perte opérationnelle, hors éléments exceptionnels, de l'ordre de 700 millions de couronnes suédoises sur les trois derniers mois de 2023, contre une perte de 600 millions un an plus tôt.



A elle seule, la perte d'exploitation de la branche nord-américaine devrait s'accroître à 1,4 milliards de couronnes, à comparer avec -1,2 milliard de couronnes au quatrième trimestre 2022.



Dans son communiqué, Electrolux explique être pénalisé par une pression accrue sur les prix de vente et par le niveau élevé de ses coûts, mais aussi par de moindres volumes d'activité après une saison de 'Black Friday' qui s'est avérée décevante.



Son chiffre d'affaires net de quatrième trimestre devrait ainsi s'établir autour de 35,6 milliards de couronnes, soit une décroissance organique de l'ordre de 1% d'une année sur l'autre.



En tenant compte des charges exceptionnelles, notamment liées à sa restructuration en Amérique du Nord, la perte du quatrième trimestre devrait s'élever à 2,5 milliards, contre -1,4 milliard un an auparavant.



En Bourse, le titre pâtissait de cet avertissement puisque l'action Electrolux dévissait de plus de 5% vendredi en fin de séance à Stockholm.





