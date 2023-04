Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Electrolux: nouvelle gamme d'aspirateurs-balais information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 09:10

(CercleFinance.com) - Electrolux annonce avoir développé une nouvelle gamme d'aspirateurs-balais de six couleurs différentes, avec différentes formulations de plastique recyclé pour obtenir les couleurs sans peinture, de façon à aider à réduire l'impact environnemental.



L'appareil est en outre doté d'une puissance d'aspiration augmentée de 20%, d'un système de filtration étanche pour éliminer des particules, d'un silencieux pour la réduction du bruit et d'une durée de fonctionnement de la batterie en mode portable améliorée.



Cette gamme a été lancée en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique en 2022. Elle l'est cette année en Europe, sous différents noms des marques Electrolux et AEG, puis arrivera en Amérique latine plus tard en 2023.