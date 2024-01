Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Electrolux: nouvel objectif de réduction des GES information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Electrolux annonce s'être fixé un nouvel objectif afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) dans ses produits et activités à l'appui de l'accord de Paris sur le climat, après avoir atteint son précédent objectif avec trois ans d'avance sur son plan.



Le nouvel objectif, approuvé fin 2023 par l'initiative Science Based Targets, vise à réduire de 85% les émissions directes et indirectes résultant de ses propres activités (scope 1 et 2) et de 42% les émissions absolues de scope 3 entre 2021 et 2030.



Avec les nouveaux objectifs de scope 1 et 2, le fabricant suédois d'électroménager estime qu'il atteindra une réduction de 97% des émissions de ses activités d'ici 2030 par rapport à 2015, 'malgré les perspectives économiques mondiales difficiles'.





