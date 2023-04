Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux: nouvel acheteur recherché pour Memphis information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Electrolux annonce qu'il va maintenant chercher un acheteur alternatif pour son usine de Memphis, dans l'Etat américain du Tennessee, l'acquéreur prévu initialement ayant échoué à remplir ses obligations pour finaliser la transaction.



Selon le contrat désormais résilié, communiqué les 12 octobre et 19 décembre derniers, le groupe suédois avait accepté de céder le site de Memphis pour une contrepartie en numéraire de 82,5 millions de dollars.



Le fabricant d'appareils électroménagers rappelle que sa production à Memphis s'est arrêtée le 30 juin 2022 et que les activités ont été transférées dans sa nouvelle usine de Springfield, située elle aussi au Tennessee.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.