Electrolux: nouveau p.d.-g. à partir de 2025

(CercleFinance.com) - Electrolux fait savoir que son conseil d'administration a nommé Yannick Fierling comme nouveau Président-directeur général du groupe à partir du 1er janvier 2025, en remplacement de Jonas Samuelson.



Yannick Fierling débutera chez Electrolux à partir du 1er octobre 2024 pour une période de transition de trois mois avant sa prise de poste en tant que p.d.-g.

Il dispose de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des appareils électroménagers, notamment en tant que PDG Europe pour Haier Corporation.



'Il apportera à Electrolux son expertise en développement des affaires et son leadership visionnaire pour renforcer la position mondiale du groupe dans l'industrie', assure la société en substance.





