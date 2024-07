Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Electrolux: nouveau chief marketing officer information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Electrolux fait part de la nomination de Nikos Bartzoulianos comme nouveau chief marketing officer le 23 août prochain, sous l'autorité d'Anna Ohlsson-Leijon, CEO du Business Area Europe et APAC MEA (BA EA) du géant suédois de l'électroménager.



Succédant à Alejandro Cidon, qui restera responsable par intérim de la marque, du marketing et du développement durable pour BA EA, Nikos Bartzoulianos assumera également le rôle de responsable du développement durable pour BA EA.



Il a occupé des postes de direction pendant neuf ans chez Samsung, où il était responsable de la direction d'opérations complexes de mise sur le marché à l'échelle mondiale et de la transformation des opérations de marque numérique.





