Electrolux lui victime de la pénurie de composants

(AOF) - Electrolux a publié ce matin un bénéfice au troisième trimestre 2021 de 1,14 milliard de couronnes suédoises (SEK) (environ 114,6 millions d'euros), en repli de 52% par rapport à la même période de l'année dernière. Le fabricant d'électroménagers fait lui aussi partie d'une très longue liste d'entreprises dont l'activité a été pénalisée par la pénurie de composants électroniques, les problèmes de fret et le coût des intrants.

Le résultat opérationnel a ainsi reculé de 49% à 1,64 milliard de SEK. Les hausses des prix n'ont ainsi pas suffi à compenser entièrement la hausse des coûts de logistique et des composants, et des augmentations supplémentaires des prix catalogue sont encore à prévoir.

Les problèmes d'approvisionnement ont naturellement pénalisé la production, ce qui a entraîné des difficultés à répondre à la demande sous-jacente du marché.

Les ventes trimestrielles ont ainsi reculé de 3% à 30,93 milliards de SEK (environ 3,1 milliards d'euros), alors que la demande du marché est revenue à un niveau équivalent à celui d'avant-crise.

Enfin, le groupe suédois a annoncé que les facteurs externes (inflation des matières premières, hausse des coûts de la main d'oeuvre de plus de 2% et effet de changes) devraient lui coûter au moins 1 milliard de SEK supplémentaires, à 4,5 milliards, contre une précédente estimation de 3 à 3,5 milliards de SEK.

