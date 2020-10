Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux : les ventes progressent de 15,2% au 3e trimestre Cercle Finance • 23/10/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre, Electrolux indique que ses ventes organiques ont progressé de 15,2%, tandis que les ventes nettes atteignent 32 milliards de SEK. Sur la période, le groupe enregistre un bénéfice net de 2,3 milliards de couronnes, soit un BPA de 8,2 SEK. Le groupe a profité des programmes de relance gouvernementaux qui ont eu un effet sur la consommation en participant à la reprise du marché. ' Les ventes ont également profité du fait que les consommateurs passent plus de temps à la maison, utilisent plus intensivement leurs appareils électroménagers et consacrent une plus grande part de leur budget domestique à l'amélioration de l'habitat ', analyse Jonas Samuelson, directeur général du groupe. A l'issue du trimestre, le Conseil d'administration propose de rétablir un dividende pour 2019 de 7,00 SEK par action, à payer en une seule fois.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance.