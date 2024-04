Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Electrolux: les pertes se creusent, le DG annonce son départ information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Electrolux annonce que ses ventes ont atteint 31 077 millions de SEK - couronnes suédoises - soit environ 2,66 milliards d'euros, témoignant d'un recul de l'activité d'environ 5% par rapport à la même période un an plus tôt (-3,7% en organique).



Le groupe enregistre un résultat d'exploitation de -720 millions de SEK, une perte qui se creuse nettement par rapport au 1er trimestre 2023 (-256 millions de SEK).



AU 1er trimestre, le groupe enregistre une perte de 1230 millions de SEK, plus que doublée en 1 an (-588 millions de SEK au 1er trimestre 2023), laissant apparaître un BPA de -4,55 SEK contre -2,18 SEK un an plus tôt.



A l'occasion de cette publication trimestrielle, le directeur général du groupe, Jonas Samuelson, a fait savoir qu'il quitterait son poste le 1er janvier 2025 afin de passer la main à un successeur capable de consacrer toute son énergie à diriger cette grande entreprise.



'Nous avons défini une orientation stratégique claire en mettant l'accent sur les segments medium et premium à travers nos marques fortes, de nouvelles architectures de produits et une innovation durable axée sur l'expérience client', a-t-il commenté.



Selon le dirigeant, la priorité du groupe est désormais d'atteindre ses objectifs de réduction des coûts pour un retour à une croissance rentable.





