Electrolux : les bonus des dirigeants liés au climat

(CercleFinance.com) - Le fabricant d'électroménager suédois Electrolux a annoncé lundi qu'il avait décidé d'intégrer des objectifs climatiques dans le programme d'intéressement de long terme de ses cadres dirigeants. Electrolux estime que l'ajout d'une composante liée à la réduction de l'emprunte climatique dans le versement des bonus proposés à ses 260 principaux dirigeants permettra de soutenir les initiatives en faveur du climat dans l'ensemble du groupe. Dans son communiqué, le groupe industriel rappelle qu'il a réduit ses émissions de CO2 au niveau opérationnel de 70% depuis 2015. Electrolux compte maintenant baisser ses émissions directes et associées à sa consommation énergétique (Scope 1 et 2) de 80% à horizon 2025 avant de les supprimer totalement d'ici à 2030.

