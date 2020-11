Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux : les actionnaires approuvent le dividende Cercle Finance • 03/11/2020 à 15:59









(CercleFinance.com) - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Electrolux a approuvé mardi le projet de dividende de sept couronnes proposé par le fabricant suédois d'électroménager. Au-delà du dividende, dont le paiement est prévu le mardi 10 novembre, les actionnaires ont également ratifié les grandes lignes du plan d'attribution d'actions mis en place par la société au titre de l'exercice 2020. En raison des risques de contamination au Covid-19, l'assemblée générale n'acceptait que les votes par correspondance.

