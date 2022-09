Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux: le siège suisse va être cédé information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 11:38









(CercleFinance.com) - Electrolux a annoncé vendredi la signature d'un accord en vue de la cession de son siège suisse, situé à Zurich, pour un montant de 39,5 millions de francs suisses (environ 41 millions d'euros).



Le groupe d'électroménager suédois précise que les gains liés à l'opération, de l'ordre de 420 millions de couronnes (38 millions d'euros), seront comptabilisés dans ses résultats en tant qu'élément exceptionnel.



Une fois finalisée, la transaction aura un effet sur le bénéfice opérationnel de la filiale européenne, est-il précisé dans son communiqué.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.