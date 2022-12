Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux: la cession de l'usine de Memphis est reportée information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 10:57









(CercleFinance.com) - Electrolux a annoncé mardi avoir reporté la cession de son usine américaine de Memphis (Tennessee), qui ne sera pas finalisée avant le premier semestre de l'année prochaine à la demande de l'acquéreur.



Le fabricant suédois d'appareils électroménagers avait annoncé la vente de ce site de production au mois d'octobre dernier pour un montant en numéraire de 82,5 millions de dollars.



L'opération devait initialement être bouclée avant la fin de l'année.



Electrolux rappelle qu'il avait cessé la production au sein du site de Memphis en juin dernier afin de transférer ses activités vers de nouvelles installations industrielles basées à Springfield (Tennessee).





