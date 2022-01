Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux: hausse de 17% du bénéfice annuel information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 15:49









(CercleFinance.com) - Electrolux fait savoir que ses ventes nettes se sont élevées à 125,6 milliards de SEK en 2021, en hausse de 8% par rapport à l'exercice précédent.



L'EBIT 2021 est ressorti à 6,8 milliards de SEK, en hausse de 18% par rapport à 2020. Au final, Electrolux enregistre un bénéfice annuel de 4,67 milliards de SEK, en hausse de 17%, soit un BPA de 16,31 SEK.



En revanche, le 4e trimestre s'est avéré plus mitigé: si les ventes (35,3 MdsSEK) ont progressé de 4% par rapport au 4e trimestre 2020, l'EBIT a reculé de 65% (882 MSEK), tandis que le bénéfice s'est replié de 68%, à 596 MSEK.



'Nous nous attendons à ce que le 1er trimestre 2022 soit aussi difficile que le quatrième trimestre 2021, avec des risques importants de perturbations liés à la résurgence du coronavirus', indique Jonas Samuelson, président directeur général d'Electrolux. 'Nous prévoyons des améliorations séquentielles à partir de mi-2022.'







