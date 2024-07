Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Electrolux: gamme d'appareils de blanchisserie intelligente information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Electrolux fait part du lancement d'une nouvelle gamme d'appareils de blanchisserie intelligente primés, visant à la fois à prolonger la durée de vie des vêtements et à réduire l'utilisation des ressources.



'La prolongation de la durée de vie des vêtements a été identifiée comme la plus grande opportunité de réduire l'empreinte carbone, eau et déchets des vêtements', met en avant le fabricant suédois d'électroménager.



Electrolux explique aussi qu'en reliant l'appareil à une application, des données sur la consommation de ressources sont fournies pour aider le consommateur à faire des choix plus économes en ressources.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.