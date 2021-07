Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux : fait l'acquisition de La Compagnie du SAV Cercle Finance • 08/07/2021 à 16:02









(CercleFinance.com) - Electrolux annonce aujourd'hui avoir donné son accord pour l'acquisition de La Compagnie du SAV (CSAV), le principal fournisseur de services indépendant français spécialisé dans la réparation d'appareils électroménagers. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Electrolux d'offrir 'des expériences exceptionnelles aux consommateurs, en leur garantissant de tirer le meilleur parti de leurs appareils tout au long du cycle de vie du produit', assure la société. CSAV -dont les 200 employés ont réalisé un chiffre d'affaires de 25 ME en 2020- fait donc partie du groupe Electrolux à compter de ce jour mais continuera toutefois à fonctionner pleinement en tant qu'entité indépendante en offrant des services multimarques, précise Electrolux.

