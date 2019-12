Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux : en hausse après le plan de spin off Cercle Finance • 06/12/2019 à 12:15









(CercleFinance.com) - Le titre Electrolux s'affiche en hausse de +2,2% ce vendredi, au lendemain de la présentation par le fabricant suédois d'appareils électroménagers d'un plan visant à rendre indépendantes ses activités à destination des professionnels. Le groupe a en effet l'intention d'inscrire Electrolux Professional (qui fabrique des équipements de restauration et de blanchisserie) sur le Nasdaq de Stockholm au premier trimestre de 2020. Les actionnaires d'Electrolux recevront ainsi des actions, en fonction de leurs participations existantes. Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 21 février pour valider la distribution des actions. Alberto Zanata, l'actuel responsable de la business unit produits professionnels, a été nommé directeur général d'Electrolux Professional.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.