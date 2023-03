Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux: en avance sur ses objectifs climatiques information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - Electrolux annonce avoir réduit ses émissions absolues de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 (directes et indirectes dans ses activités) de 82% en 2022 par rapport à 2015, dépassant ainsi son objectif de 80% qui était fixé pour 2025.



De même, ses émissions de portée 3 (lorsque les produits sont utilisés) ont également diminué de plus de 25% par rapport à 2015, conformément à l'objectif de réduction de 25% que le fabricant suédois d'électroménager visait aussi pour 2025.



Electrolux a ainsi atteint avec trois ans d'avance ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C, conformément à l'Accord de Paris.





