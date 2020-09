Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux : dividende rétabli, le titre grimpe Cercle Finance • 25/09/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - Electrolux s'est engagé vendredi à reprendre la distribution d'un dividende annuel en versant à ses actionnaires un coupon de sept couronnes par action au titre de l'exercice 2019. Le groupe d'électroménager suédois avait décidé de suspendre le paiement de son dividende annuel de 8,5 couronnes en mars dernier, au plus fort de l'épidémie de coronavirus. Electrolux explique toutefois avoir constaté, au troisième trimestre, un redressement de ses performances financières et de son flux de trésorerie à la faveur d'une amélioration de la demande, qu'il explique par la mise en place des plans de soutien gouvernementaux. Sans surprise, l'action Electrolux grimpait de plus de 3% à la Bourse de Stockholm après cette annonce.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.