Electrolux: dévoile les résultats de son étude sur le lavage

(CercleFinance.com) - Electrolux annonce que les vêtements, notamment les jeans et les t-shirts, pourraient durer plus de 50 % plus longtemps en utilisant des conditions de lavage plus douces, comme des températures plus basses et des cycles plus courts.



Cette conclusion découle d'une étude conduite pendant sept ans par l'entreprise, qui a révélé qu'un t-shirt en coton lavé à 30°C pendant 59 minutes a une durée de vie nettement supérieure à celle d'un t-shirt lavé à 40°C.



Malgré ces avantages, de nombreux Européens continuent de laver leurs vêtements à des températures plus élevées, principalement par habitude ou par manque de confiance dans l'efficacité des cycles plus doux.







