Electrolux : deux nouveaux arrivants au conseil

(CercleFinance.com) - Le fabricant d'électroménager suédois Electrolux a annoncé vendredi l'arrivée de deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration, dont le patron du constructeur de poids lourds Scania. La nomination de Henrik Henriksson, l'actuel directeur général de Scania, sera soumise au vote des actionnaires du groupe à l'occasion de l'assemblée générale du 31 mars, a précisé Electrolux. Les actionnaires auront également à se prononcer sur la cooptation de Karin Overbeck, la directrice générale du fabricant allemand de produits ménagers Freudenberg, précédemment passée par L'Oréal et Unilever. Ils remplaceront l'homme d'affaires Hasse Johansson et Ulrika Saxon, une cadre dirigeante du groupe de médias Bonnier, qui ont tous deux renoncé à prolonger leur mandat.

