Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux :des produits de refroidissement plus responsable Cercle Finance • 05/06/2020 à 12:32









(CercleFinance.com) - Le groupe Electrolux annonce prévoir de réduire les émissions des produits de refroidissement utilisés dans les réfrigérateurs, les climatiseurs et d'autres appareils tels que les lave-linge séchants. Electrolux a ainsi dévoilé un plan pour remplacer tous les gaz à effet de serre à fort impact dans tous ses appareils d'ici 2023 au plus tard, dans le cadre de ses engagements envers une initiative portée par les Nations Unies. Ce plan doit permettre à Electrolux d'atteindre son objectif de réduire considérablement son empreinte environnementale au cours des prochaines décennies.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.