Electrolux: dans le rouge au 3e trimestre, perte de 605 MSEK information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 11:15

(CercleFinance.com) - Electrolux annonce que ses ventes au 3e trimestre on atteint 35,2 Mds de SEK (couronnes suédoises), un chiffre en hausse de 14% (dont 12% en organique) par rapport à la même période un an plus tôt.



Néanmoins, l'EBIT ressort à -385 millions de SEK, contre +1639 millions de SEK un an plus tôt, avec une marge qui est passé de 5,3% à -1,1%.



Electrolux enregistre une perte de 605 millions de SEK au 3e trimestre, loin du gain de 1143 millions de SEK réalisé un an plus tôt.



Le BPA ressort ainsi à -2,23 SEK, contre 3,98 SEK au 3e trimestre de l'exercice précédent.



Au troisième trimestre, l'environnement de marché plus faible combiné aux déséquilibres de la chaîne d'approvisionnement a entraîné une nette baisse des volumes et des inefficacités opérationnelles qui ont réduit les revenus jusqu'à l'équilibre, à l'exclusion du coût ponctuel de sortie le marché russe, analyse le fabricant suédois d'électroménager.



La hausse des prix a permis de compenser l'inflation, principalement dans les matières premières et la logistique.



Dans ce contexte, Electrolux confirme ses guidances 'négatives' pour 2022 pour l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine et reste positif pour la région Asie Pacifique/Moyen-Orient et Afrique.