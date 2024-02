Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Electrolux: creusement des pertes annuelles information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Electrolux fait part d'une perte nette de 5,23 milliards de couronnes suédoises (environ 460 millions d'euros) au titre de 2023, creusée par rapport à celle de 1,32 milliard de l'année précédente, avec une marge opérationnelle passée de -0,2% à -2,2%.



Le groupe suédois explique que ses résultats ont été grevés 'principalement en raison de la baisse des volumes suite à l'affaiblissement de la demande sur le marché, ainsi que de l'intensification de la pression sur les prix en Amérique du Nord'.



A moins de 134,5 milliards de couronnes, les revenus du fabricant d'appareils électroménagers sont restés à peu près stables, une diminution de 4% des ventes en organique ayant été compensée par des effets de changes favorables.



Electrolux estime que ses mesures de réduction de coûts contribueront principalement à ses résultats au second semestre 2024, mais il ne s'attend pas à une amélioration séquentielle de son profit opérationnel sous-jacent au premier trimestre.





