Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux: cède une usine en Hongrie à Qvantum pour 38 ME information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - Le groupe Electrolux annonce avoir cédé son usine de fabrication de Nyíregyháza (Hongrie) au fabricant suédois de pompes à chaleur Qvantum pour 38 millions d'euros.



Le bénéfice, d'environ 25 millions d'euros, sera enregistré comme élément non récurrent, ce qui aura un impact positif sur le résultat opérationnel de la zone d'activité Europe au cours du troisième trimestre 2023.



Cette vente s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à céder des actifs non essentiels.



' Parmi plusieurs parties intéressées, Qvantum était l'acheteur le plus approprié, compte tenu de divers facteurs, notamment le projet de développer rapidement une nouvelle activité de fabrication à le site ', souligne Electrolux.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.