Electrolux: cède son usine de Memphis pour 35 M$

(CercleFinance.com) - Le groupe Electrolux fait savoir qu'il a cédé son usine de Memphis (Tennessee) pour un montant de 35 millions de dollars.



Le gain d'environ 25 millions de dollars (soit environ 250 millions de SEK) résultant de la cession sera comptabilisé comme un élément non récurrent, ce qui aura un impact positif sur le résultat opérationnel de la zone d'activité Amérique du Nord au cours du quatrième trimestre 2023.



Le désinvestissement fait partie des actions de cession d'actifs non stratégiques, qui ont été communiquées le 20 juillet 2023.



La production du Groupe à Memphis s'est arrêtée le 30 juin 2022 et les opérations ont été transférées vers la nouvelle usine de Springfield, Tennessee.





