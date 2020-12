Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux : a dévoilé une série d'innovations Cercle Finance • 18/12/2020 à 11:58









(CercleFinance.com) - Electrolux a dévoilé une série d'innovations que le fabricant suédois d'appareils électroménagers a développées en collaboration avec des startups. Parmi les cinq derniers projets sélectionnés, l'entreprise a conçu avec Roteax un cycle circulaire pour transformer les déchets plastiques en palettes qui seront réutilisées dans des processus, en s'appuyant sur une machine de moulage. Electrolux a déclaré avoir également développé avec PlanetCare un filtre qui peut être intégré dans les machines à laver pour arrêter le rejet de microfibres dans le système d'eaux usées. Après ce processus de 12 mois, l'entreprise a déclaré que les cinq projets ont publié une démo numérique et qu'elle est maintenant impatiente de voir certaines de ces collaborations 'passer au niveau supérieur'.

