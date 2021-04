Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux : +22,8% de ventes nettes au 1er trimestre Cercle Finance • 28/04/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Electrolux a enregistré des ventes nettes de 29 milliards de SEK au titre du premier trimestre 2021, soit une croissance organique de 22,8% par rapport à la même période un an plus tôt. Le géant suédois de l'électroménager met en avant la croissance significative des volumes, des prix plus élevés et des améliorations du mix de produits. Dans ces conditions, l'EBIT s'est établi à 2,3 milliards de SEK, contre 122 millions de SEK un an plus tôt. Le bénéfice se chiffre quant à lui à 1,5 milliard de SEK, contre -86 millions au 1er trimestre 2020, soit un BPA de 5,41 SEK, supérieur au consensus. 'Même si la visibilité reste limitée en raison de la pandémie en cours, nous continuons de nous attendre à ce que la demande du 1er semestre 2021 dépasse les niveaux saisonniers normaux sur nos principaux marchés', ajoute Jonas Samuelson, p.d.-g. d'Electrolux.

