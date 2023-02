Electricité : RTE versera 1,93 milliard d'euros selon le CRE

Enedis et les entreprises locales de distribution (ELD) seront, en volume, les principales bénéficiaires du versement de RTE. Ces gestionnaires de réseaux ont la particularité d'être confrontés à une hausse importante de leurs charges, notamment pour la couverture des pertes électriques.

Cela représente un reversement d'environ 5 €/MWh en moyenne sur le TURPE HTB pour les consommateurs industriels et les gestionnaires de réseau de distribution, qui se traduira par une baisse des charges à couvrir par le TURPE HTA-BT (domaines basse tension "BT" et haute tension A "HTA").

Depuis le début de la crise énergétique, les prix de gros de l'électricité en Europe ont très fortement augmenté. De ce fait, les recettes de RTE aux interconnexions, qui dépendent des écarts de prix de gros entre la France et les pays voisins, se sont révélées très supérieures aux prévisions en 2022.

(AOF) - La forte hausse des prix de gros de l'électricité au niveau européen constatée en 2022 a entraîné des variations importantes des charges et des recettes des gestionnaires de réseaux, se traduisant pour RTE par un fort excédent, lié à la hausse des recettes d'interconnexion. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a décidé en décembre 2022 que cet excédent devrait être restitué de manière anticipée aux utilisateurs du réseau de transport d'électricité. Après analyse du bilan présenté par RTE au titre de 2022, la CRE fixe le montant de ce versement anticipé à 1,939 milliard d'euros.

