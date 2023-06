Electricité: EDF défend les contrats de long terme, même avec ses concurrents fournisseurs alternatifs

Le PDG d'EDF, désormais sous le contrôle à 100% de l'Etat, se dit prêt à vendre son électricité par le biais de contrats de long terme, y compris avec ses concurrents fournisseurs d'énergie, pour favoriser les investissements dans ses propres moyens de production, a-t-il déclaré jeudi.

"La formation de contrats à long terme (...), c'est la meilleure façon de créer de la visibilité de long terme pour le consommateur comme pour le producteur", a déclaré Luc Rémont lors du colloque annuel de l'Union française de l'électricité (UFE), le jour où le fleuron énergétique entre dans une nouvelle ère avec la montée à 100% de l'Etat dans son capital et donc sa renationalisation complète.

"Nous sommes prêts à former des contrats de long terme avec l'ensemble des clients. (...) Sous réserve que nous trouvions un cadre d'opérations pour EDF qui soit évidemment équilibré dans le long terme, nous considérons les fournisseurs d'énergie et les autres investisseurs dans l'énergie comme des clients ou des partenaires", a-t-il ajouté, au côté de ses concurrents Engie et TotalEnergies.

"Les fournisseurs d'électricité peuvent parfaitement devenir le partenaire d'EDF. On n'a pas besoin de règlements d'Etat, on peut très bien rentrer dans des relations commerciales", a acquiescé de son côté Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.

EDF défend les contrats de long terme qui lui permettraient de fixer plus librement les prix de sa production nucléaire, aujourd'hui largement régulée, alors qu'il doit affronter un mur d'investissements, comme la construction de 6 nouveaux réacteurs annoncés en 2022 par le président Emmanuel Macron et l'accélération dans les énergies renouvelables, dont l'hydroélectricité de ses barrages.

EDF attribue une large part de ses grandes difficultés financières à la régulation qui l'oblige à vendre de grands volumes d'électricité nucléaire bon marché à ses concurrents fournisseurs d'électricité et aux grands industriels, pour être dans les clous des règles de concurrence européennes. Ce mécanisme dit de l'Arenh arrive à échéance fin 2025, sans qu'aucun dispositif ne soit pour l'heure prévu pour le remplacer.

"Former ces prix à long terme, c'est une façon pour le consommateur, tous les consommateurs, les très gros et les petits, de voir leur prix atterrir et ne plus être victimes d'une volatilité qui est dictée par des phénomènes exogènes. Pour les producteurs, c'est évidemment la façon d'avoir une forme de visibilité sur leurs revenus qui déclenche l'investissement", a plaidé Luc Rémont.

nal/ngu/liu/clc