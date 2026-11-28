Le maire de Taipei, Chiang Wan-an, est arrivé en tête des élections locales taïwanaises de samedi et le Kuomintang, principal parti d'opposition, contrôle la capitale, selon des résultats provisoires annoncés par les médias locaux.

Dans les 22 villes et comtés de Taïwan, la campagne électorale s'est concentrée sur des thèmes comme les transports et l'environnement, plutôt que sur les relations conflictuelles entre Taipei et Pékin.

Bien que les résultats serrés, attendus en début de soirée, n'aient pas d'incidence directe sur la politique chinoise, Pékin est intervenu pour maintenir la pression, déploya nt notamment des avions militaires autour de l'île.

La Chine, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et n'exclut pas le recours à la force pour placer l'île sous son contrôle, estime que le candidat du Parti démocratique progressiste (DPP) à la mairie de Taipei, Puma Shen, est un "traître" qui brandit la carte de la menace chinoise pour inciter les électeurs à voter pour lui.

Ni Puma Shen, universitaire spécialisé en criminologie et devenu député en 2024, n i Chiang Wan-an, plus favorable à un rapprochement avec Pékin, n 'ont r evendiqué la victoire ni concédé la défaite au terme du scrutin de samedi .

Le DPP, qui rejette la politique d'une seule Chine prônée par Pékin, est le parti politique au pouvoir à Taïwan au niveau national - que ce soit au niveau de la présidence ou du gouvernement - mais a vu son implantation locale être fortement écornée par sa défaite aux municipales de 2022.

Taïwan a déclaré vendredi avoir détecté 30 avions militaires chinois opérant autour de l'île, dont 26 ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan pour mener une "patrouille conjointe de préparation au combat" avec des navires de guerre, selon le ministère de la Défense.

(Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Camille Raynaud et Elizabeth Pineau)