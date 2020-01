Elections le 8 février en Irlande sur fond de Brexit

(Actualisé avec changement de slug, date du scrutin, déclarations, contexte) DUBLIN, 14 janvier (Reuters) - Des élections législatives seront organisées le 8 février en Irlande à l'initiative, mardi, du Premier ministre Leo Varadkar, qui veut faire de son bilan sur le Brexit et du dynamisme économique du pays deux thèmes majeurs de la campagne pour un scrutin que les instituts de sondage prédisent serré. A la tête du parti Fine Gael, Leo Varadkar dirige depuis juin 2017 un gouvernement minoritaire avec le soutien sans participation du Fianna Fail (centre droit). Les deux partis idéologiquement proches, qui se succèdent au pouvoir depuis la création du pays il y a quasiment un siècle, sont donnés au coude à coude dans les sondages, aux alentours de 25% à 27% des intentions de vote. Ils refusent de s'associer à la troisième force du pays, les nationalistes du Sinn Fein, et distancent largement les autres formations, ce qui renforce la probabilité d'un nouveau gouvernement minoritaire après le scrutin. Leo Varadkar, 40 ans, se prévaut d'avoir contribué à éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord malgré la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne prévue le 31 janvier prochain. Il a tenté mardi de présenter le Brexit comme un enjeu majeur persistant pour l'Irlande. "Le Brexit n'est pas encore fait. En fait, nous n'en sommes qu'à la mi-temps", a-t-il dit dans un discours devant le siège du gouvernement. "La prochaine étape est de négocier un accord de libre-échange qui préserve nos emplois, nos entreprises, nos campagnes (...) La capacité à faire tout le nécessaire - sur la santé, le logement, l'action climatique, la réforme fiscale - dépend de notre capacité à parvenir à ce résultat." Le Fianna Fail veut pour sa part s'appuyer sur la colère d'une partie de la population face à un système de santé au bord de l'implosion et à l'envolée des loyers sur un marché immobilier déséquilibré. "Le moment est clairement venu pour un nouveau gouvernement qui concentrera véritablement ses efforts sur des améliorations concrètes dans la santé, le logement et la réduction du coût de la vie", a dit à la presse son chef de file, Micheal Martin. (Padraic Halpin version française Nicolas Delame, Henri-Pierre André et Bertrand Boucey, édité par)