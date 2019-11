Elections britanniques: Johnson et Corbyn en opération séduction face au patronat

Le Premier ministre britannique Boris Johnson à la conférence annuelle de la Confederation of British Industry (CBI), principale organisation patronale, à Londres le 18 novembre 2019. ( AFP / Ben STANSALL )

Le Premier ministre conservateur Boris Johnson et le leader travailliste Jeremy Corbyn, en pleine campagne des législatives au Royaume-Uni, ont tenté de séduire le patronat lundi lors de la grand-messe annuelle de sa principale organisation, en envoyant des signaux parfois contradictoires sur la taxation des entreprises.

Boris Johnson a reconnu qu'une majorité d'entreprises "ne voulaient pas du Brexit", mais a expliqué que le meilleur moyen d'en finir avec l'incertitude économique était de sortir de l'UE comme prévu fin janvier.

Il a souligné que son parti a conclu avec l'Union européenne un accord "prêt à être servi comme de l'eau chaude dans une théière", déclenchant les rires à la conférence de la CBI, la principale organisation patronale britannique.

Cet accord, s'il est approuvé par le Parlement en cas de victoire des conservateurs aux élections du 12 décembre, "donnerait une complète stabilité et certitude" sur l'avenir pour "libérer le potentiel de l'économie" britannique après trois ans et demi de flou sur le Brexit qui a fortement pesé sur la croissance, a poursuivi le chef de Downing Street.

En réponse à une demande de la Confédération des industries britanniques (CBI), le Premier ministre a aussi promis une baisse des taxes immobilières pour les entreprises, mais il est revenu sur la promesse de baisse de l'impôt sur les sociétés, estimant pouvoir ainsi dégager 6 milliards de livres pour des "priorités nationales" comme le système de santé.

Les allégements fiscaux atteindront eux 1 milliard de livres par an en 2022-2023 avec des baisses qui portent sur la construction, la recherche et sur les contributions patronales au système national de santé (NHS).

Son principal rival, le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn, a également promis une baisse des taxes immobilières pour les entreprises, en raison des "dégâts qu'elles engendrent sur les commerces".

A l'inverse des conservateurs, les travaillistes promettent de relever l'impôt sur les sociétés à 26%, sous leur niveau de 2010 quand ils ont quitté le pouvoir, contre 19% actuellement.

Jeremy Corbyn a défendu son projet d'augmenter le salaire minimum pour lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres, et admis qu'un gouvernement travailliste demanderait à ceux qui gagnent le plus de payer "leur juste part d'impôts".

M. Corbyn a en outre annoncé des mesures de soutien à des programmes d'"apprentis pour le climat", mais le point le plus symbolique et contesté de son programme très à gauche porte sur une série de nationalisations de services publics (eau, électricité, rail) et de l'internet à haut débit avec la prise de contrôle de l'Etat sur certaines parties de l'opérateur de télécoms BT.

- Danger des idéologies extrêmes -

Rappelant l'opposition des chefs d'entreprises à une sortie de l'UE sans accord, la directrice générale de la CBI Carolyn Fairbairn a pour sa part dénoncé "le danger des idéologies extrêmes", avec à droite la tentative d'une "dérégulation massive" de l'économie et à gauche le programme de nationalisations sans précédent.

Ces prises de contrôle risquent selon elle de geler encore plus les investissements au Royaume-Uni, où la croissance est anémique et où les chefs d'entreprises se demandent à présent: "sommes-nous les prochains?".

Les deux principaux partis se rejoignent par ailleurs sur la promesse de centaines de milliards de livres d'investissements dans les hôpitaux, écoles, routes, avec le risque d'une envolée de la dette.

"Corbyn a de belles aspirations" mais "il n'a pas donné les détails précis de la façon dont il compte (nationaliser) l'"internet à haut débit", a réagi Shaun Sutton, de l'Association des entreprises d'électrique et de mécaniques, interrogé par l'AFP.

Boris Johnson est "plus clair, notamment sur le Brexit", ajoute M. Sutton pour qui, comme pour le Premier ministre, la sortie de l'UE est un vecteur "d'opportunités pour exporter au-delà" du Vieux continent.

Contrairement à lui, Mandy Pearce, dirigeante de la société Seashell Communications, juge "intéressante" la nationalisation de l'internet à haut débit.

Elle dit vivre "dans le sud-ouest de l'Angleterre (où) nous n'avons pas partout de l'internet 3G et n'aurons pas la (prochaine génération de technologie de télécommunications), la 5G", alors l'investissement massif dans les transports et les télécoms lui semble prometteur.

