Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elanco : objectifs fixés pour l'exercice 2020 Cercle Finance • 10/01/2020 à 13:27









(CercleFinance.com) - Elanco Animal Health annonce viser pour son exercice 2020 des revenus totaux entre 3,05 et 3,11 milliards de dollars (trois à 3,06 milliards hors sorties stratégiques) et un BPA ajusté entre 1,09 et 1,16 dollar (0,04 à 0,16 dollar en données publiées). Concernant l'exercice 2019, le groupe de santé animale anticipe 'des résultats conformes à ses objectifs de novembre, tendant vers les bornes basses des fourchettes cibles de revenus et de BPA indiquées précédemment'. Par ailleurs, Elanco indique avoir reçu le feu vert des autorités chinoises pour l'acquisition de l'activité santé animale de Bayer, et que les discussions avec d'autres autorités de la concurrence dans le monde progressent.

Valeurs associées ELANC ANIML HLTH NYSE 0.00%