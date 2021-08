Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elanco : fourchette-cible de BPA abaissée pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 13:55









(CercleFinance.com) - Elanco Animal Health indique mettre à jour ses fourchettes-cibles pour l'année 2021, rehaussant légèrement celle pour les revenus, à entre 4,68 et 4,73 milliards de dollars, mais abaissant celle pour le BPA ajusté, à entre 0,97 et 1,03 dollar. Le laboratoire spécialisé en médicaments vétérinaires publie au titre du deuxième trimestre 2021 un BPA ajusté de 28 cents, contre neuf cents un an auparavant, et un marge d'EBITDA ajustée de 22,8% contre 16,7% sur la même période en 2020. A 1,28 milliard de dollars, les revenus d'Elanco ont plus que doublé (+118%, dont +114% à changes constants) grâce à l'intégration de l'activité santé animale de Bayer, les revenus des activités historiques ayant progressé de 28%.

Valeurs associées ELANC ANIML HLTH NYSE 0.00%