Elanco : des mesures de restructuration

(CercleFinance.com) - Le groupe de médicaments vétérinaires Elanco Animal Health annonce des mesures destinées à 'simplifier la structure organisationnelle, stimuler une croissance rentable et concentrer les investissements sur les opportunités de croissance et d'innovation'. Ces mesures prévoient la suppression d'environ 380 postes, suppression se traduisant par une charge sur le bénéfice net de 65 à 71 millions de dollars au quatrième trimestre 2021 et générant des économies d'environ 70 millions une fois pleinement réalisée. Les économies, d'environ 60 millions de dollars en 2022, aideront à compenser les coûts d'inflation supplémentaires, à générer de nouvelles économies de productivité et à permettre des investissements concentrés stimulant la croissance et l'innovation.

Valeurs associées ELANC ANIML HLTH NYSE -0.07%