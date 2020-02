Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elanco : baisse de 17% du bénéfice net ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 19/02/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - Elanco Animal Health publie au titre des trois derniers mois de 2019 un bénéfice net ajusté en baisse de 17% à 87,8 millions de dollars, soit 23 cents par action, avec une marge d'EBITDA ajusté de 18,6%, contre 20,9% un an auparavant. Le laboratoire spécialisé en médicaments vétérinaires a vu sa marge brute se tasser d'un demi-point à 47,9% pour des revenus en repli de 2% à 787 millions de dollars (+1% hors sorties stratégiques et effets de changes). Affichant sur l'ensemble de l'année passée un BPA ajusté de 1,06 dollar, Elanco confirme l'anticiper pour l'exercice 2020 entre 1,09 et 1,16 dollar, avec des revenus attendus entre 3,05 et 3,11 milliards de dollars.

Valeurs associées ELANC ANIML HLTH NYSE -1.69%