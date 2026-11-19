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Récoltes compromises, prix alimentaires en hausse, production électrique déprimée: le phénomène El Niño, particulièrement intense cette année, risque d'exacerber des perturbations déjà observées dans une économie mondiale fragilisée.

L'impact de ce phénomène climatique naturel, qui prend naissance tous les deux à sept ans dans le Pacifique équatorial, a déjà fait des ravages dans plusieurs régions du globe: pluies diluviennes en Asie, sécheresse dévastatrice en Amérique du Sud, incendies destructeurs en Indonésie ou en Amazonie...

"En général, on peut dire que c'est un choc négatif d'offre poussé à l'extrême" qui s'ajoute à d'autres, comme la guerre au Moyen-Orient ou le réchauffement climatique, souligne Paolo Zanghieri, économiste chez Generali Asset Management, auprès de l'AFP.

L'agriculture, le commerce mondial et la production hydroélectrique sont en première ligne d'El Niño, dont le pic est attendu jusqu'en décembre et qui pourrait se prolonger au moins jusqu'en mars 2027.

Le cabinet Oxford Economics estime qu'un épisode de forte intensité pourrait amputer le produit intérieur brut (PIB) mondial de 0,6 % en 2027 et de 0,8 % en 2028.

Tensions inflationnistes

Dans l'agriculture, les épisodes précédents d'El Niño ont provoqué des sécheresses ou inondations qui ont détruit des récoltes et fait grimper les prix de plusieurs matières premières agricoles - sucre, café, cacao, riz, etc. -, du Vietnam à l'Afrique du Sud ou l'Equateur, alimentant les tensions inflationnistes.

"Un phénomène El Niño caractérisé par une hausse de 2°C de la température de l'océan Pacifique pourrait faire grimper les prix mondiaux des denrées alimentaires jusqu'à 20 % d'ici le premier trimestre 2028", avec un effet décalé, écrivent Paolo Zanghieri et Guillaume Tresca, stratégiste pays émergents, pour Generali Asset Management.

"Cela pourrait ajouter jusqu'à 0,4 point de pourcentage à l'inflation de la zone euro et des Etats-Unis, et jusqu'à 3 points de pourcentage pour les marchés émergents, avec d'importantes variations d'un pays à l'autre: un choc non négligeable, mais temporaire", ajoutent-ils.

Les pays en développement sont particulièrement vulnérables, le poids élevé de l'alimentation dans le budget des ménages accroissant les risques pour la sécurité alimentaire.

"Un choc alimentaire modéré peut être absorbé grâce aux stocks, aux importations ou à des produits de substitution. En revanche, un choc important se propageant à plusieurs pays ne peut pas être absorbé aussi facilement, ce qui accroît le risque d'effets de second tour sur l'inflation", souligne Deutsche Bank dans une note.

Economiste secteur chez Coface, Simon Lacoume pointe auprès de l'AFP le rôle "des pays très intégrés dans les chaînes de valeur agroalimentaires mondiales", comme le Brésil où une baisse de la culture du maïs pourrait "percoler sur le secteur de l'élevage et de la viande" ailleurs.

Au-delà de l'agriculture, les sécheresses peuvent réduire la production hydroélectrique, pouvant nécessiter d'importer plus d'hydrocarbures à un moment où les cours sont déjà sous tension en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz.

Au Sri Lanka en revanche, la compagnie publique d'électricité a récemment annulé une hausse des prix, les fortes pluies apportées par El Niño ayant renfloué les niveaux des barrages.

Impact "hétérogène"

La sécheresse touche aussi le commerce mondial, comme en témoigne la réduction du trafic sur le canal de Panama, voie navigable stratégique qui avait déjà été fortement affectée par El Niño en 2023-2024 par manque d'eau.

Mais si les économistes s'accordent sur les effets généralement défavorables d'El Niño, leur ampleur exacte est difficile à quantifier, car ils se superposent à d'autres chocs. Cela ajoute une source d'incertitude pour les banques centrales, soucieuses de maintenir la stabilité des prix.

"L'impact est très hétérogène et très compliqué à mesurer", indique Guillaume Tresca à l'AFP. "Il dépend aussi du moment auquel arrive l'événement météorologique sur le cycle de plantation, par exemple".

Face à ces risques et au réchauffement climatique, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) appelle à investir davantage dans l'adaptation du secteur agricole et des infrastructures résilientes.

Mais si des politiques d'adaptation ont bien été définies par les pays membres de l'OCDE, leur mise en œuvre reste insuffisante.

"Ces plans nationaux ne se traduisent pas réellement par des obligations concrètes imposant aux différents acteurs économiques de réaliser ces investissements de résilience", note Catherine Gamper, spécialiste des politiques d'adaptation à l'OCDE.

Les investissements publics se heurtent aussi aux finances publiques dégradées dans de nombreux pays.