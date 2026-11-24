Un camion submergé par les eaux à Mill Valley, près de San Francisco, en Californie, le 23 novembre 2026 ( AFP / JOSH EDELSON )

Sécheresses dans le Pacifique, inondations à San Francisco ou tensions sur l'économie mondiale, le phénomène climatique El Niño, exceptionnellement puissant cette année, continue d'entraîner de lourdes conséquences à travers le monde.

El Niño est un phénomène climatique naturel dans le Pacifique qui revient tous les deux à sept ans. Les eaux de surface dans le centre et l'Est de l'océan Pacifique équatorial se réchauffent à partir du printemps, ce qui entraîne, dans les mois suivants, des modifications majeures des régimes de vents, de pression et de précipitations à l'échelle mondiale.

Voici les principales manifestations de ce phénomène climatique cette semaine.

Des sécheresses critiques liées à El Niño dans le Pacifique

Le Premier ministre fidjien Sitiveni Rabuka, à Suva aux Fidji le 6 juillet 2026 ( AFP / Leon LORD )

Les îles Fidji ont déclaré cette semaine l'état de catastrophe nationale, tandis que les îles Tonga ont décrété l'état d'urgence face aux sécheresses particulièrement sévères liées au phénomène El Niño.

"Partout aux Fidji, les familles s'inquiètent de l'accès à l'eau et des répercussions de cette sécheresse prolongée sur leur vie quotidienne", a déclaré mercredi le Premier ministre fidjien, Sitiveni Rabuka.

Grâce à ces mesures d'urgence, le gouvernement peut rationner l'eau, ordonner des évacuations et réaffecter des fonds publics. Selon des médias locaux, des dizaines de camions ont été dépêchés pour ravitailler les villages en proie à la sécheresse.

Tempête et grandes marées à San Francisco

San Francisco, en Californie, se prépare à affronter des marées qui pourraient provoquer de fortes inondations dans la ville. Le pic est attendu mercredi, la veille de Thanksgiving, jour férié aux États-Unis.

El Niño, combiné à un système dépressionnaire, provoque cette montée des eaux.

"C'est la période de l'année où le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent littéralement pour nous offrir les marées les plus hautes", explique à l'AFP Dial Hoang, météorologue au Service météorologique américain (NWS).

Des inondations de presque un mètre sont attendues le long des côtes et les marées devraient atteindre leur niveau le plus élevé depuis janvier 1983. Les prochaines grandes marées auront lieu en décembre et janvier.

Tensions sur l'économie mondiale

Récoltes compromises, prix alimentaires en hausse, production électrique déprimée : El Niño risque d'exacerber des perturbations déjà observées dans une économie mondiale fragilisée.

"En général, on peut dire que c'est un choc négatif d'offre poussé à l'extrême" qui s'ajoute à d'autres, comme la guerre au Moyen-Orient ou le réchauffement climatique, souligne Paolo Zanghieri, économiste chez Generali Asset Management, auprès de l'AFP.

Le cabinet Oxford Economics estime qu'un épisode de forte intensité pourrait amputer le produit intérieur brut (PIB) mondial de 0,6 % en 2027 et de 0,8 % en 2028.

Ce que disent les scientifiques

Selon la NOAA, l'agence américaine de météorologie, El Niño continue de se renforcer ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Selon la NOAA, l'agence américaine de météorologie, El Niño continue de se renforcer, mais les scientifiques estiment désormais à environ 60 % la probabilité d'un événement record pour les périodes d'octobre à décembre ou de novembre à janvier 2027, contre 83 % et 70 % lors de leurs prévisions précédentes.

Afin de mieux tenir compte du changement climatique, la NOAA utilise désormais un indice océanique spécifique qui mesure les anomalies de température de la surface de la mer dans une zone appelée "El Niño 3.4", en soustrayant la température de la ceinture tropicale.

Ces chiffres sont inférieurs à ceux de l'indice océanique traditionnellement utilisé, mais correspondent mieux aux interactions de l'océan et de l'atmosphère responsables des effets météorologiques d'El Niño.

El Niño pour les assurances

Selon une étude de l'assureur Allianz, "El Niño reconfigure davantage la combinaison de catastrophes qu'il ne les augmente partout de façon uniforme". L'assureur souligne que "l'hémisphère Nord est en grande partie gagnant".

"Jusqu'ici, l'impact le plus important que nous avons constaté est l'absence de cyclones dans les Caraïbes", avance de son côté auprès de l'AFP Thierry Léger, directeur général du réassureur Scor.

Et selon Allianz, la diminution du nombre de cyclones dans l'Atlantique se traduit par une baisse des sinistres assurés et une réduction des interruptions d'approvisionnement en pétrole, en gaz et en GNL dans le golfe du Mexique.

Les pays de l'hémisphère sud, plus durement touchés, ne disposent souvent que d'une couverture d'assurance très limitée, voire inexistante.