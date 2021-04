Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops : Telus séduit par les fonctions d'accès virtualisées Cercle Finance • 07/04/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - Ekinopsannonce aujourd'hui avoir été choisi par l'opérateur canadien Telus pour 'déployer la virtualisation de fonctions réseau et des capacités de réseaux d'accès définis par logiciel de nouvelle génération' (SDN, Software-defined networks) afin d'améliorer son réseau. Telus a choisi le ONE2501, de marque OneAccess, qui offre une approche ' tout en un' et dont la conception compacte et éco-énergétique réduit l'empreinte environnementale de Telus dans la prestation de ses services aux entreprises. 'Notre collaboration avec Telus illustre la valeur d'Ekinops pour les fournisseurs de services, leur donnant à la fois liberté et contrôle, ainsi qu'une foule d'économies et de gains en matière d'efficacité opérationnelle', a commenté Kevin Antill, vice-président des ventes Ekinops pour l'Amérique du Nord.

Valeurs associées EKINOPS Euronext Paris +3.24%