Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops : Swisscom choisit la connexion virtualisée Cercle Finance • 09/11/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Ekinopsannonce aujourd'hui avoir été choisi par Swisscom pour fournir une nouvelle solution de réseau virtualisé sur des routeurs d'accès universels sur sites d'entreprises. La solution innovante d'Ekinops, issue de sa suite logicielle Compose, fera de Swisscom le premier opérateur en Suisse à proposer une solution de connectivité virtualisée pour les réseaux d'entreprises, en continuité des services existants. La solution d'Ekinops intègre des fonctions de routage natives et offre une connectivité haut débit allant jusqu'à 10 Gb/s pour les utilisateurs finaux. La mise en production de cette solution au sein du réseau de Swisscom débutera début 2021.

Valeurs associées EKINOPS Euronext Paris +2.41%