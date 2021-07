Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops : subvention obtenue pour le projet NGOpt Cercle Finance • 15/07/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce l'obtention d'une subvention de l'État de 3,6 millions d'euros pour soutenir le développement de son projet NGOpt (Nouvelle Génération d'équipements électroniques pour les réseaux Optiques), dans le cadre du plan France Relance. Il s'agit de développer une nouvelle génération d'équipements de transport optique haut débit, couplée à un gestionnaire de réseau embarquant de l'intelligence artificielle, afin de réduire la dépendance dans ce secteur vis-à-vis des fournisseurs asiatiques. Le projet NGOpt porté par Ekinops vise ainsi à permettre de renforcer un acteur français dans le domaine du transport optique et de gagner en indépendance et en souveraineté sur la fourniture de réseaux de transport du trafic 5G et au-delà.

