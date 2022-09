Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops: solutions DWDM choisies par Netalis en région PACA information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce que Netalis, filiale du groupe NASCA, a choisi ses solutions DWDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde dense) pour répondre au besoin croissant en bande passante de ses clients professionnels, entreprises et institutions publiques.



Le réseau backbone DWDM est déployé par 'plaques' en commençant par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et offre désormais un lien direct entre la métropole de Nice, la zone de Sophia-Antipolis, le golfe de Saint-Tropez avec le point de présence de Marseille.



Cette infrastructure permet à Netalis d'offrir aux entreprises et acteurs numériques de la région un transport à faible latence basé sur des services de longueur d'ondes de 10 à 100 Gbps vers les principaux hébergeurs et fournisseurs de services cloud présents localement.





Valeurs associées EKINOPS Euronext Paris +0.44%