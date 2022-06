Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekinops: SD-WAN Xpress rejoint le programme Microsoft 365 NP information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 18:24









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce que sa solution SD-WAN Xpress a passé avec succès les tests de certification pour rejoindre le programme Microsoft 365 Networking Partner.



'Les entreprises utilisatrices de SD-WAN Xpress bénéficieront désormais d'une qualité d'expérience réseau améliorée qui renforce leur connectivité aux applications Microsoft 365', assure Ekinops.



En s'appuyant sur cette solution, les équipes IT des entreprises peuvent facilement identifier les applications utilisées pour élaborer des politiques de gestion du réseau qui améliorent l'expérience utilisateur sans compromettre la sécurité.







